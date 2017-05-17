Массимо Каррера: "Усиление состава под Лигу чемпионов? Все тщательно продумаю"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбола. Наставник отметил, что под Лигу чемпионов нужно усилить состав, но при этом нельзя внести дисбаланс.

– Усиление состава под Лигу чемпионов?

– Разговор сложный, потому что, с одной стороны, очень важно, чтобы футболисты могли играть на максимуме и давать результат каждые три дня, а с другой – необходимо, чтобы в команде не появился человек, который станет вносить дисбаланс. Все тщательно продумаю.

– Могли бы подтвердить или опровергнуть мысль, которая есть у многих болельщиков, специалистов и журналистов: вы взяли чемпионский титул, но этот состав в Лиге чемпионов может быть несостоятелен, если говорить прямо, и его нужно усиливать на 4–5 позициях?

– Очень важно сохранить нынешнюю команду и в дальнейшем думать над дополнительным усилением, чтобы достичь еще лучших результатов. При этом важно, усилив коллектив, не внести в него дисбаланс. Вы должны меня понять: я итальянец, и на пресс-конференциях у меня защитная тактика, поэтому не называю ни имен, ни конкретных позиций на поле.

– Катеначчо?

– Hет (смеется). Просто защита.

Полное интервью Массимо Карреры