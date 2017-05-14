Массимо Каррера: "Уровень чемпионата России высок"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире передачи "После футбола" подчеркнул, что старается подсказывать игрокам, а не критиковать их. Также итальянец отметил, что в чемпионате России хватает команд, которые всегда трудно победить.

– Нет правильного рецепта общения с командой, его не существует, – сказал Каррера. – Нет стиля общения, который обеспечивает выигрыш. Все зависит от того, что человек чувствует внутри себя и что он передает игрокам. Я подсказываю игрокам, не ругаю их, не критикую. Я стараюсь говорить те слова, которые нужны для достижения победы

Уровень чемпионата? Уровень высокий, есть игроки, которые выкладываются, делают на поле все, что могут. Есть команды, уровень которых ниже, но есть и такие, которых победить трудно. Всегда приходится выкладываться, чтобы выиграть в таких матчах.