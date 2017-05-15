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Массимо Каррера: "У Зобнина есть все, чтобы стать очень хорошим игроком по мировым меркам"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал в интервью "СЭ" о том, кто из игроков его команды серьезно прибавил. Он добавил, что полузащитник Роман Зобнин напоминает ему Джанлуку Дзамбротту.

– Кто из футболистов "Спартака" прибавил при вас больше всего?

– Выросли все: и технически, и тактически, и ментально. Но самый серьезный рывок совершил Зобнин. У него есть все характеристики, чтобы стать очень хорошим игроком по мировым меркам.

– Кого из выдающихся исполнителей он вам напоминает?

– Не так легко вспомнить футболистов, которые способны закрывать сразу три позиции. Возможно, один из таких – Дзамбротта.

Полностью первую часть интервью Массимо Карреры "СЭ" читайте здесь

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