Массимо Каррера: "У "Спартака" одна задача - выиграть чемпионат России"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что главным в его тренерской работе является страсть к футболу, которую он старается передать игрокам. По словам итальянского специалиста, главной задачей красно-белых является победа в чемпионате России.

– Я по-прежнему остаюсь собой, знаю, как правильно организовать работу команды, – сказал Каррера в эфире программы "Все на матч". – Главное – это страсть к футболу, которую я стараюсь передать игрокам.

– Где давление больше? В "Ювентусе", в сборной Италии или в "Спартаке"?

– Все названные вами команды испытывают серьезное давление. Они привыкли побеждать, на них всегда ложится большой груз ответственности. Сейчас, как и в других командах, у меня одна задача – выиграть чемпионат России.

– Откуда сейчас у "Спартака" такие результаты?

– Я всегда стараюсь донести до команды, что нужно не только играть, но и тренироваться лучше, чем конкуренты. Необходимо хорошо отдыхать, правильно питаться. Но основополагающими являются мотивация и страсть. Мы играем для того, чтобы побеждать. Только победа позволяет написать новую страницу в истории команды. Наша задача - сделать для этого все возможное. Если мы станем вторыми - значит, это наш уровень. В сожалении я смысла не вижу.