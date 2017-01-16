Массимо Каррера: "У меня доверительные и открытые отношения с синьором Федуном"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" подчеркнул, что у него сложились хорошие отношения с руководством клуба и лично владельцем команды Леонидом Федуном. По словм итальянца, он не ставил никаких ультиматумов по трансферной политике, о чем ранее сообщали СМИ.

– К моменту начала подготовки "Спартак" получит по новичку в каждую линию – вратаря Селихова, защитника Джикия, хавбека Самедова и форварда Луиза Адриану. Будут ли еще приобретения до закрытия трансферного окна?

– Скоро сами узнаете (смеется). Я же отмечу, что очень важно увидеть всех указанных вами игроков сразу на первом сборе, ведь времени у нас мало, а дел много.

– Первым из этого квартета в команде появился Селихов. И его переход породил массу пересудов: Каррера поставил ультиматум, Каррера написал жесткое письмо владельцу "Спартака" Леониду Федуну, Каррера пригрозил отставкой… Где здесь правда, а где – домыслы?

– А вы лично верите во все это?

– В письма и угрозы отставки – нет. В то, что вам могло что-то не понравиться, поверить могу.

– Давайте так. В детали вдаваться не будем, потому что трансферы и все, что с ними связано, – исключительно внутреннее дело клуба. Могу сказать, что Селихов – сильный и перспективный вратарь, который поможет "Спартаку". И он будет работать с нами, доказывая свое право выходить на поле. Как и любой другой наш футболист.

– И все-таки: как быть со слухами, появившимися после подписания Селихова?

– Никак. У меня доверительные и открытые отношения с синьором Федуном. Если мне надо будет что-то сообщить президенту, то не стану привлекать к этому прессу – это уж точно! С оперативным руководством клуба тоже работаем в постоянном контакте и на основе взаимного уважения, у нас идет конструктивный диалог по всем вопросам. Разумеется, в первую очередь по трансферным темам. (Георгий КУДИНОВ)