Массимо Каррера: "У Фернанду сильно свело ногу. Завтра будем pазбираться"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после крупного поражения от "Ростова" (0:3) в матче 24-го тура чемпионата России отметил, что у Фернанду в середине второго тайма свело ногу, поэтому его пришлось заменить. По словам наставника, завтра будет более подробная информация.
– Что с Фернанду?
– У него сильно свело ногу, и он не смог продолжить матч. Завтра будем pазбираться. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)
Slim Taller
А что там разбираться.Отрезали,да и делов то!
19:38
Tomai10
карера -тренер? не знаю, не видел( случайностизвездывидел) БЕРДЫЕВ-тренер!!!! но НАШ)))
19:32