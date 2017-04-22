19:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "У Фернанду сильно свело ногу. Завтра будем pазбираться"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после крупного поражения от "Ростова" (0:3) в матче 24-го тура чемпионата России отметил, что у Фернанду в середине второго тайма свело ногу, поэтому его пришлось заменить. По словам наставника, завтра будет более подробная информация.

– Что с Фернанду?

– У него сильно свело ногу, и он не смог продолжить матч. Завтра будем pазбираться. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

"СЭ" вел трансляцию матча "Ростов" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

А что там разбираться.Отрезали,да и делов то!

19:38

Tomai10

карера -тренер? не знаю, не видел( случайностизвездывидел) БЕРДЫЕВ-тренер!!!! но НАШ)))

19:32