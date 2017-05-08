Массимо Каррера: "Тренировка в понедельник? Это я погорячился"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эксклюзивном интервью "СЭ" подчеркнул, что назначать тренировку на утро понедельника было бессмысленно. 53-летний итальянец привел красно-белых к первому с 2001 года чемпионству.

– Еще раз с победой в чемпионате России, Массимо! Как вам живется в новом качестве?

– Спасибо, неплохо. Выспался. А когда проснулся, то обнаружил, что под окнами нашей гостиницы идет снег. Для итальянца это не очень привычно для начала мая (смеется).

– А я думал, встречаете новый день в Тарасовке: вы ведь сказали мне накануне, что на утро понедельника у вас назначена тренировка.

– Сказал. Но погорячился. Уж извините... Я ведь в первый момент искренне это планировал, но потом понял, что зря так думал. Но главное – не сами ошибки, а умение их исправлять (смеется).

– И когда теперь у вас занятие в Тарасовке?

– В среду. Назначать его на понедельник было делом бессмысленным, а во вторник Россия отмечает великий праздник. Так что мы возобновим работу со среды. (Георгий КУДИНОВ)

В воскресенье после поражения "Зенита" от "Терека" (0:1) "Спартак" досрочно выиграл 10-е золото чемпионата России, которое команда и болельщики отмечали вечером у "Открытия Арены" и ночью в ресторане.

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