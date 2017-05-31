Массимо Каррера: "Теперь появилась возможность взять реванш у "СКА-Хабаровск"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" отметил, что в следующем сезоне постарается не допустить ошибок в выездном мате против "СКА-Хабаровск". Красно-белые в 1/16 финала Кубка России уступили команде с Дальнего Востока со счетом 0:1.

- Вы, кстати, в курсе, что ваш "любимый" Хабаровск, в прошлом году сенсационно выбивший "Спартак" из Кубка, вышел в РФПЛ? Так что вам еще как минимум один раз точно придется лететь на Дальний Восток.

– Зато появляется возможность взять реванш! Та поездка меня многому научила в плане подготовки к таким матчам, так что опыт теперь есть. Хорошо бы только, чтобы встреча в Хабаровске не пришлась на неделю, когда нам играть в Лиге чемпионов. Вот тогда нагрузка с учетом расстояния и сменой часовых поясов окажется очень приличной. Впрочем, что будет, то будет, – какой смысл сейчас гадать? Придет время – станем готовиться с учетом ошибок, допущенных в прошлый раз. (Георгий КУДИНОВ)

Полное интервью Массимо Карреры