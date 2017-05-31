Массимо Каррера: "Теперь наверняка увидимся с Манчини, Россия же – маленькая страна"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" отметил, что приход Роберто Манчини в "Зенит" - это плюс для всей премьер-лиги. Также наставник сообщил, что в обычной жизни со своим соотечественником не пересекался.

– Насколько опасен для вашей команды приход амбициозного Манчини к одному из главных конкурентов?

– Не думаю, что вы правильно ставите вопрос. Контракт Роберто с "Зенитом" – дело клуба и тренера, а также плюс для всей премьер-лиги. Что же касается "Спартака", то мы должны думать прежде всего о своих проблемах и целях, а не о том, какие изменения происходят в других командах.

– Вы много раз играли против Манчини и наверняка сталкивались с ним в дни матчей, когда он уже стал тренером. А доводилось ли общаться вне поля?

– (После паузы.) Нет, в обычной жизни с ним вроде бы не пересекались, не припоминаю такого. Зато теперь наверняка увидимся, Россия же – маленькая страна (смеется). (Георгий КУДИНОВ)

Полное интервью Массимо Карреры