Массимо Каррера: "Сыграл бы с Гаджиевым в шахматы"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил силу противника перед матчем 14-го тура чемпионата России с "Амкаром". По словам итальянца, пермяки способны создать красно-белым немало проблем, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Какие сильные стороны у "Амкара" можете выделить?

– Следил за всеми матчами, это непростая команда. "Амкар" мало пропускает, опасен на "стандартах". Играет в хороший футбол. Думаю, матч будет сложным. Мы готовы бороться с ними. Учитываем все те сложности, которые они могут создать.

– Гаджиев любит шахматы. Вы бы хотели сыграть с ним?

– Мне тоже нравятся шахматы. Сыграл бы с ним.

– Какой выбрали бы дебют?

– Это был сюрприз для оппонента.