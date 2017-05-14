Массимо Каррера: "Сразу позвонил Конте, чтобы поздравить его с победой"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире передачи "После футбола" отметил, что обменялся с Антонио Конте поздравлениями после их побед в чемпионатах России и Англии. Специалисты несколько лет работали вместе в "Ювентусе".

- Да, я сразу позвонил Конте и поздравил с победой, - сказал Каррера. - А он мне набрал, как только мы выиграли чемпионат России. Конте - самый сильный тренер в мире на данный момент. Каждый год у каждого тренера есть возможность доказать, что он лучший, и в этом году он ей воспользовался.