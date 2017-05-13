Массимо Каррера: "Спартак" в игре с "Амкаром" должен доказать, что достоин чемпионства"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что выход в стартовом составе вратаря Александра Селихова был запланирован. Специалист подчеркнул, что команда с особенными эмоциями готовилась к матчу в Перми.

– Естественно, испытываем особенные эмоции перед игрой, ведь победы – это всегда приятно, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Каррера. – Празднования чемпионства? На этой неделе мы тренировались в обычном режиме, и в этой игре "Спартак" должен доказать, что заслуживает чемпионства.

Состав? Считаю, что все, кто присутствует в заявке команды, заслуживают игровой практики. И сегодня я дам возможность некоторым футболистам выйти на поле. Селихов? Это решение я принял несколько дней назад.

Трансляция матча "Амкар" – "Спартак"