Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что команда может упустить чемпионский титул в этом сезоне только в том случае, если соперник будет сильнее. По словам итальянского специалиста, красно-белые сделают все возможное, чтобы не допустить осечку.
– Команда бьется на поле именно для того, чтобы стать чемпионом России, – сказал Каррера в эфире программы "Футбол России" на канале "Россия 24". – Наша задача – двигаться вперед и добиваться максимального результата. "Спартак" может упустить титул в этом сезоне только в том случае, если соперник будет сильнее. Мы делаем все, чтобы этого не произошло.
Buryi
ну и на что теперь пойдут народные деньги.судей уже купили.ведь спартак-самая народная команда ха-ха-ха
23:56 7 декабря
SSergey
Удачи, Массимо, тебе и Спартаку!
23:53 7 декабря
Mangust071
Povs______плюсую
23:45 7 декабря
alexniko77
Массимо Каррера: "Спартак" сделает все, чтобы не упустить чемпионский титул" вот дурной макаронник. для того, чтобы не упустить им надо, для начала, владеть, а твой спартак владеет, только миской соли.
23:19 7 декабря
Povs
Тони Старк? господи, как затрахали идиоты... Допустим, федун работает с судьями. Допустим, с ними же работает и зенит и цска (это тройка нынешних лидеров). Или про спартак нет сомнений, а про 2 другие команды есть? как так? двойной стандарт? Так вот, идиот Тони, как и все сопли про нечемпионскую игру (будто у зени или цска она есть), лучше бы промолчал в сторонке- за умного бы сошел.
23:18 7 декабря
merniloskut
Дай то Бог!
22:54 7 декабря