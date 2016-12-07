Массимо Каррера: "Спартак" сделает все, чтобы не упустить чемпионский титул"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что команда может упустить чемпионский титул в этом сезоне только в том случае, если соперник будет сильнее. По словам итальянского специалиста, красно-белые сделают все возможное, чтобы не допустить осечку.

– Команда бьется на поле именно для того, чтобы стать чемпионом России, – сказал Каррера в эфире программы "Футбол России" на канале "Россия 24". – Наша задача – двигаться вперед и добиваться максимального результата. "Спартак" может упустить титул в этом сезоне только в том случае, если соперник будет сильнее. Мы делаем все, чтобы этого не произошло.