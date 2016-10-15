21:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Спартак" рисковал сыграть вничью с командой, оставшейся в меньшинстве"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире канала "Наш футбол" отметил, что команда могла потерять очки домашнем в матче 10-го тура премьер-лиги против "Ростова" (1:0). У гостей по ходу встречи были удалены два игрока - Федор Кудряшов и Сесар Навас.

- Вы использовали Зобнина справа в полузащите, он действовал на всей бровке. Это была изначальная задумка?

- Я изучил состав, и мое намерение было использовать Зобнина таким образом. Мне это удалось.

- Не беспокоит реализация моментов?

- Главное - создавать моменты. Если не удается забить, возникают проблемы. Мы рисковали сыграть вничью с командой, которая играла в меньшинстве.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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SPFAN

Могли и вообще проиграть.

22:11

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