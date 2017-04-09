Массимо Каррера: "Спартак" пропустил от "Уфы" из-за собственных ошибок"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера остался доволен игрой защитника Ильи Кутепова в матче 22-го тура чемпионата России с "Уфой" (3:1). По словам специалиста, 23-летнего россиянина нельзя винить в нарушении правил, которое привело к пенальти.

На 62-й минуте игры вратарь красно-белых Артем Ребров парировал удар с 11-метровой отметки, который исполнил нападающий уфимцев Кехинде Фатаи.

- Как оцените игру Кутепова? - вопрос Каррере.

- Он сыграл хороший матч, как и все остальные защитники. Нельзя оценивать всю игру только по пенальти.

- "Спартак" в середине второго тайма вновь расслабился и позволил играть сопернику. В чем дело?

- Я разозлился в тот момент, потому что позволили забить из-за собственных ошибок. Я могу выйти из себя, когда возможно предотвратить гол. Это взятие ворот было похожим. "Спартак" расслабился и позволил забить, такое не должно происходить. (Иван УРАЛЬСКИЙ)