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Массимо Каррера: "Спартак" пока ничего не совершил, все будет понятно в мае"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Тереком" в матче 15-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что пока рано говорить о каких-то достижениях клуба. Красно-белые стали победителями первого круга с отрывом от "Зенита" по меньшей мере на три очка.

- Наше будущее зависит от борьбы в каждом матче, надо улучшать свою игру. Пока мы ничего не совершили, все будет понятно в мае, - цитирует ТАСС Карреру. - "Терек" сыграл хорошо, заставил нас попотеть, не позволял делать многого и доказал, что это хорошая команда. Поэтому мы отошли к своим воротам, но игра от обороны не является уделом сегодняшнего "Спартака". Знали, что сегодня будет сложно, но боролись до конца, чтобы добиться результата.

"Спартак" повторил клубный рекорд первого круга по очкам

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Leonid Spartanskiy

прав

22:53

С.С.Горбунков

СПАСИБО ТЕБЕ, МАССИМО !!!

22:42

Гантэр

Да неужели ? На вас уже вовсю золотые медали вешают.

22:11

msdan

удачи и вперед массимо... мы тебя 15 лет ждали...

21:30

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