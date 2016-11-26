Массимо Каррера: "Спартак" пока ничего не совершил, все будет понятно в мае"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Тереком" в матче 15-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что пока рано говорить о каких-то достижениях клуба. Красно-белые стали победителями первого круга с отрывом от "Зенита" по меньшей мере на три очка.
- Наше будущее зависит от борьбы в каждом матче, надо улучшать свою игру. Пока мы ничего не совершили, все будет понятно в мае, - цитирует ТАСС Карреру. - "Терек" сыграл хорошо, заставил нас попотеть, не позволял делать многого и доказал, что это хорошая команда. Поэтому мы отошли к своим воротам, но игра от обороны не является уделом сегодняшнего "Спартака". Знали, что сегодня будет сложно, но боролись до конца, чтобы добиться результата.
Leonid Spartanskiy
прав
22:53
С.С.Горбунков
СПАСИБО ТЕБЕ, МАССИМО !!!
22:42
Гантэр
Да неужели ? На вас уже вовсю золотые медали вешают.
22:11
msdan
удачи и вперед массимо... мы тебя 15 лет ждали...
21:30