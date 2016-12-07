Массимо Каррера: "Спартак по праву возглавляет турнирную таблицу"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что красно-белые по праву лидируют по итогам первого круга чемпионата России. По словам итальянского специалиста, команде предстоит проделать очень серьезную работу для того, чтобы остаться на первом месте в конце сезона.

– Первое место "Спартака" в турнирной таблице по окончании первого круга чемпионата России – неожиданный итог, но считаю, что мы его заслужили, – сказал Каррера в эфире программы "Футбол России" на канале "Россия 24". – Ребята проделали большую работу, команда по праву является лидером премьер-лиги.

Мы смотрим в таблицу, и ситуация в ней нам очень приятна. Но надо дождаться финального результата, потому что если мы в итоге не станем чемпионами, наше лидерство на этой стадии турнира не будет стоить ничего.