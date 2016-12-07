Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что красно-белые по праву лидируют по итогам первого круга чемпионата России. По словам итальянского специалиста, команде предстоит проделать очень серьезную работу для того, чтобы остаться на первом месте в конце сезона.
– Первое место "Спартака" в турнирной таблице по окончании первого круга чемпионата России – неожиданный итог, но считаю, что мы его заслужили, – сказал Каррера в эфире программы "Футбол России" на канале "Россия 24". – Ребята проделали большую работу, команда по праву является лидером премьер-лиги.
Мы смотрим в таблицу, и ситуация в ней нам очень приятна. Но надо дождаться финального результата, потому что если мы в итоге не станем чемпионами, наше лидерство на этой стадии турнира не будет стоить ничего.
merniloskut
Platinum1991 - сколько пеналей пробило Лохо в нынешнем чемпе при почти полном отсутствии нападения?
00:16
Болела_23
Алла, выпей валерьянки и ложись спать, не становись в один ряд с Питерскими и Динамовскими болелами нетрадиционной ориентации. Смотри на свой Локо и не пиши ересь.
23:10 7 декабря
Platinum1991
МАССИМО КАРРЕРА: "СПАРТАК ПО ПРАВУ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ТУРНИРНУЮ ТАБЛИЦУ"??? Категорически НЕ СОГЛАСЕН! Категорически!!! Это не заслуга Карреры, а судей, что Спартак сейчас на первом месте! Радости судейскому БЕСПРЕДЕЛУ у Карреры нет предела! Ещё бы! Посмотрели бы вы тогда какой БЛЕДНЫЙ вид имел бы Каррера при таком позорном поражении Спартака от Рубина!!! Судья Вилков, БЕЗОБРАЗНЫМ судейством, помог Спартаку УКРАСТЬ победу у Рубина! Вилков засудил Рубин и пригвоздил его к поражению!!! Не будет Спартак чемпионом в 2017 году! Не будет и все купленные судьи им НЕ ПОМОГУТ! Денег у Федуна не хватит! Судейство Вилкова в матче Спартак - Рубин это верх ЦИНИЗМА! ПОДЛОСТИ! НАГЛОСТИ! БЕСПРЕДЕЛА! ХАМСТВА! Вот что цена вопроса делает с судьями и превращает их в НЕЛЮДЕЙ!!! Хоть ЧЁРТА лысого засудит и глазом не моргнёт, только ПЛАТИ! А кто платит, тот и заказывает музыку судейского спартаковского БЕСПРЕДЕЛА! Только благодаря судьям Спартак сейчас на первом месте. Но так вечно продолжаться не может и на судей найдут управу и на Спартак! Бог всё видит, а его за деньги Федуна не купишь, как судей!!! Очередной судейский скандал выдал Вилков! Вилков помог Спартаку УКРАСТЬ победу у Рубина! Надо запретить Вилкову судить в чемпионате! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Спартак вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит Спартак, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???
23:02 7 декабря