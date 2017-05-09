Массимо Каррера: "Спартак" не выиграет Лигу чемпионов, но защитить чемпионство может"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что в Лиге чемпионов не хотел бы встретиться с "Челси" под руководством Антонио Конте. Напомним, что Каррера входил в тренерский штаб Конте в "Ювентусе" и сборной Италии.

– Скажу без ложной скромности, что мне по-прежнему многому нужно учиться, – цитирует ITASportPress Карреру. – Да, я выиграл свой первый чемпионат, но хотелось бы, чтобы это была первая победа из многих. Когда я возглавил "Спартак", то понимал, что будет нелегко. У команды не было менталитета победителей, вся работа в целом была более тяжелой, чем может показаться. Состав "Спартака" уступал "Зениту" и ЦСКА, которые являются более опытными командами, побеждавшими в последние годы.

Лига чемпионов? Сейчас я думаю лишь о следующей игре, но мне не хотелось бы встретиться с Конте. Вчера общался с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном, который поздравил меня. Мы обсудили усиление команды в летнее трансферное окно. Лигу чемпионов "Спартак" не выиграет, но может защитить завоеванный чемпионский титул.