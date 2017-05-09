Массимо Каррера: "Спартак" не выиграет Лигу чемпионов, но защитить чемпионство может"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что в Лиге чемпионов не хотел бы встретиться с "Челси" под руководством Антонио Конте. Напомним, что Каррера входил в тренерский штаб Конте в "Ювентусе" и сборной Италии.
– Скажу без ложной скромности, что мне по-прежнему многому нужно учиться, – цитирует ITASportPress Карреру. – Да, я выиграл свой первый чемпионат, но хотелось бы, чтобы это была первая победа из многих. Когда я возглавил "Спартак", то понимал, что будет нелегко. У команды не было менталитета победителей, вся работа в целом была более тяжелой, чем может показаться. Состав "Спартака" уступал "Зениту" и ЦСКА, которые являются более опытными командами, побеждавшими в последние годы.
Лига чемпионов? Сейчас я думаю лишь о следующей игре, но мне не хотелось бы встретиться с Конте. Вчера общался с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном, который поздравил меня. Мы обсудили усиление команды в летнее трансферное окно. Лигу чемпионов "Спартак" не выиграет, но может защитить завоеванный чемпионский титул.
Wild Weasel
Сергулет _ Уже и неизвестно, где мы конкурентоспособны ___ Даже никакому Зениту и какому-то Ростову в прошлом году удалось выйти в весну. Делать в плей-офф ЛЧ нашим командам нечего - не стоит даже бороться, а вот 3-е место и продолжение в ЛЕ более перспективно ;) Если Спартак усилится, не потеряв ключевых игроков, то шансы на 3-е место будут. Хотя, конечно, и от жеребьевки будет зависеть - как написали раньше, главное, чтобы АЕК не попался ))))))))
20:58
Табунщик
Коне-бомжи опять живут надеждами, и так уже целый год, а вот осенью, а вот зимой, а вот весной, а вот в дерби, теперь у них новое успокоительное, а вот в ЛЧ, интересно, что они будут говорить после успешного выступления СПАРТАКа в ЛЧ, по крайней мере осенью, свое старое, а вот весной?
20:54
Басист
Так-то, не может же каждый год Симоняну 90 стукать. Теперь разве что на столетие, если дотянет дедушка, здоровья ему и долгих лет.
20:52
Wild Weasel
KARIMOFF _ состав уступал составу ЦСКА ____ На начало сезона,когда у ЦСКА были "живы" Еременко и Дзага, а у Спартака еще не было Джикии, Адриано и Самедова - да, уступали! ;)
20:47
Сергулет
Уже и неизвестно, где мы конкурентоспособны. Не кидайте в меня камнями
20:44
Спринт
С таким игровым уровнем Спартак не конкурентоспособен в Еврокубках, как впрочем и другие российские клубы.
20:31
NikolaySNG
Теперь сражу же слиться в еврокубках не получится. Придется 6 матчей позора перенести.
20:27
Хряк
Нам соперники только Бавария и Реал . Ну и АЕК, конечно )))
20:27
баламошка
Выиграем ЛЧ! (лишь бы подлый АЕК не попался)
20:16
marksan
regiment____ Полностью согласен! Тут только время! Негатива от выступления Спартака в Европе выше крыши, но как независимый коммент, могу сказать одно - удачи Вам, ребята! Россия с Вами независимо от приверженности!
20:15
marksan
Мнение постороннего! Фарт не может быть каждый год, Массимо!
20:12
KARIMOFF
состав уступал составу ЦСКА ??? бред Зениту -да, ему все уступают..
20:07
regiment
Веселый_Проктолог А ларчик-то просто открылся... Если в ЛЧ заранее руки вверх, то на хрена такой чемпион? ====================== прочитали то что хотели прочитать, а не то что было сказано
20:06
Веселый_Проктолог
А ларчик-то просто открылся... Если в ЛЧ заранее руки вверх, то на хрена такой чемпион?
20:02