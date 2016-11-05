Массимо Каррера: "Спартак" не потерял мотивации после дерби с ЦСКА"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в гостевом матче 13-го тура чемпионата России над "Томью" (1:0) отметил, что красно-белые не потеряли мотивации после дерби с ЦСКА. Специалист добавил, что ему первый раз пришлось играть в таких погодных условиях.

– Сегодня было нелегко, – приводит fratria.ru слова Карреры. – В минус 14 градусов на замерзшем поле тяжело. Кроме последних 5 минут мы играли в футбол, создавали моменты. Ребята доказали что прогрессируют. Рад, что после дерби с ЦСКА не потеряли мотивации. Молодцы!

– Вы первый раз играли в таких погодных условиях?

– Да. Первый раз. Я сказал игрокам, что будет сложный матч. Такие игры легкими кажутся только на бумаге. Рад, что ребята бьются. Благодарен им за игру.