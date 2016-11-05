Массимо Каррера: "Спартак" не потерял мотивации после дерби с ЦСКА"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в гостевом матче 13-го тура чемпионата России над "Томью" (1:0) отметил, что красно-белые не потеряли мотивации после дерби с ЦСКА. Специалист добавил, что ему первый раз пришлось играть в таких погодных условиях.
– Сегодня было нелегко, – приводит fratria.ru слова Карреры. – В минус 14 градусов на замерзшем поле тяжело. Кроме последних 5 минут мы играли в футбол, создавали моменты. Ребята доказали что прогрессируют. Рад, что после дерби с ЦСКА не потеряли мотивации. Молодцы!
– Вы первый раз играли в таких погодных условиях?
– Да. Первый раз. Я сказал игрокам, что будет сложный матч. Такие игры легкими кажутся только на бумаге. Рад, что ребята бьются. Благодарен им за игру.
Дополнительная информация
http://fratria.ru/news/2016/11/05/karrera_blagodaren_rebyatam_za_igru/
Птицuk
Всё правильно, но последние пять минут могли всё испортить. Надо биться до последней секунды, до финального свистка, просто не давать шансов, ведь как обидно было бы если бы Ребров не поймал последний удар томичей!
14:36