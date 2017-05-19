Массимо Каррера: "Спартак" можно сравнить с "Ювентусом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что одной из причин его перехода в московский клуб стали богатые победные традиции красно-белых. Ранее специалист работал в штабе "Ювентуса" и сборной Италии, ассистируя Антонио Конте. Летом он вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева, а в августе сменил его на посту наставника команды.

- Это был невероятный сезон, - цитирует sportfm.ru Карреру. - Все ребята отдали душу и все свои силы на достижение этой цели. Они сделали все возможное, чтобы болельщики гордились ими. Когда я понял, что мы можем стать чемпионами? Когда в марте возобновился сезон. Мы начали стабильно набирать очки.

Знал, что Спартак можно сравнить с "Ювентусом". Традиции, количество побед, болельщики. Конечно, когда меня позвали в "Спартак", я недолго думал над предложением. Я стараюсь выполнять свои функции. Важно, что мы достигли результата, потому что "Спартак" давно не побеждал. Я никогда не думал о будущем, вкладывал в свою работу страсть.

"Спартак" стал чемпионом России в сезоне-2016/17. В последнем матче сезона красно-белые встретятся с "Арсеналом". Матч пройдет 21 мая, начало - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.