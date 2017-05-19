Массимо Каррера: "Спартак" можно сравнить с "Ювентусом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что одной из причин его перехода в московский клуб стали богатые победные традиции красно-белых. Ранее специалист работал в штабе "Ювентуса" и сборной Италии, ассистируя Антонио Конте. Летом он вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева, а в августе сменил его на посту наставника команды.
- Это был невероятный сезон, - цитирует sportfm.ru Карреру. - Все ребята отдали душу и все свои силы на достижение этой цели. Они сделали все возможное, чтобы болельщики гордились ими. Когда я понял, что мы можем стать чемпионами? Когда в марте возобновился сезон. Мы начали стабильно набирать очки.
Знал, что Спартак можно сравнить с "Ювентусом". Традиции, количество побед, болельщики. Конечно, когда меня позвали в "Спартак", я недолго думал над предложением. Я стараюсь выполнять свои функции. Важно, что мы достигли результата, потому что "Спартак" давно не побеждал. Я никогда не думал о будущем, вкладывал в свою работу страсть.
"Спартак" стал чемпионом России в сезоне-2016/17. В последнем матче сезона красно-белые встретятся с "Арсеналом". Матч пройдет 21 мая, начало - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Дополнительная информация
https://sportfm.ru/news/karrera-znal-chto-spartak-mozhno-sravnit-s-yuventusom.html
Platinum1991
Каррера! Какой Ювентус??? Спартаку до Ювентуса, как РАКУ до КУЛИЧЕК!!! Спартаку НИКОГДА не сравниться с Ювентусом! Это две НЕСРАВНИМЫЕ категории, хотя и футбольные! Каррера показал свою ОТСТАЛОСТЬ и набивает себе цену,на сравнении с Ювентусом! По всем показателям Ювентус десятикратно выше Спартака и Спартаку никогда до Ювентуса НЕ ДОТЯНУТЬСЯ! "У "СПАРТАКА" никогда НЕ БЫЛО ИГРЫ, Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ" и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне! Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!! Всю работу в Спартаке сделали, не чистые на руку, судьи. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!! А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб! Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!! Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕСТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате. Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
19:04
shpasic
это правда Массиомо сказал так или Трахтенберг "пересказал"?
18:58
Хряк
dmitriys Осталось выйти в финал ЛЧ и один в один-)))) 18:46----------------------- И выйдем ! Партия сказала - комсомол ответил ЕСТЬ !!!
18:57
dv2205
что с ним?
18:52
dmitriys
Осталось выйти в финал ЛЧ и один в один-))))
18:46
marksan
И палец с попой!
18:30