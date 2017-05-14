Массимо Каррера: "Спартак" готов к Лиге чемпионов"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире передачи "После футбола" признал необходимость усиления состава перед следующим сезоном. Он отметил, что с выходом в Лигу чемпионов график команды станет гораздо более насыщенным.

– Мы готовы к Лиге чемпионов, хотя нам будет непросто, – сказал Каррера. – Лига чемпонов – это большое число матчей за несколько дней. Должна быть хорошо сформированная команда, хороший состав. Должны быть игроки, которые могут показывать результат на этом уровне. Мы постараемся собрать состав, который сможет хорошо выступить в Лиге чемпионов и продолжить удачную серию матчей в чемпионате России.