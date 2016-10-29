Массимо Каррера: "Спартак" душой и сердцем будет биться за победу в игре с ЦСКА"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии игры 12-го тура чемпионата России против ЦСКА высказал мнение, что его команду ждет тяжелый матч. Специалист рассказал, что ему сообщили о важности противостояния с армейским клубом.

– Знаю, что такое дерби, да и о противостоянии с ЦСКА мне рассказывали, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Каррера. – Мы будем играть в свой футбол, с душой и сердцем будем биться за победу.

Все дерби похожи друг на друга. Это серьезный матч, по ходу которого будет много эмоций. Дополнительные слова для футболистов не нужны. "Спартак" понимает, что это тяжелый матч против команды, которая выступает в Лиге чемпионов. Мы должны выйти на поле и бороться до последнего.

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА