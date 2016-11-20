Массимо Каррера: "Спартак" должен быть терпеливым в матче против "Амкара"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед домашним матчем 14-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что красно-белые постараются заставить соперника много перемещаться. По словам итальянского специалиста, отсутствие Зе Луиша не должно сильно сказаться на игре команды.

За счет чего мы собираемся вскрывать оборону "Амкара"? Надо быть терпеливыми, катать мяч быстро и заставлять соперника перемещаться, – сказал Каррера в эфире телеканала "Наш футбол". – "Спартак" постарается создать как можно больше голевых ситуаций.

– Как-то может сказаться отсутствие Зе Луиша?

– Матчи не выигрывает один человек, результата добиваются команды. Сегодня на месте Зе Луиша будет играть Лоренсо Мельгарехо. Надеюсь, "Спартак" добьется победы.

Трансляция матча "Спартак" - "Амкар"