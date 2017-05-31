Массимо Каррера: "Семья и друзья устроили такой прием в Бергамо, что я потрясен до глубины души"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что проводит свой отпуск с родными в Италии. По словам наставника, ему устроили теплый прием в Бергамо после возвращения из Москвы.

- Расскажите - как проходит отпуск? Что скажете о встрече на родине в ранге чемпиона России?

- Каникулы получаются насыщенными, а в Италии меня встретили великолепно. Семья и друзья устроили такой теплый прием в Бергамо, что потрясен до глубины души: приготовили большой сюрприз, который забыть невозможно. И я в очередной раз убедился, как мне повезло с близкими, ну а про родных и говорить не приходится! Очень рад, что за один вечер увиделся со столькими дорогими мне людьми - это дало уйму энергии. (Георгий КУДИНОВ)

Полное интервью Массимо Карреры