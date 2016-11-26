22:21 26 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Селихова "Спартак" приобрел на будущее"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Тереком" (1:0) в гостевом матче 15-го тура чемпионата России подчеркнул, что сейчас команда думает о следующем матче, а не о трансферах. По словам итальянского специалиста, приобретение вратаря Александра Селихова – на будущее.

– В данный момент думаем о следующем матче, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Карреры. – А о трансферах поговорим во время паузы в чемпионате. Сейчас мы никого не можем купить.

– Но вы приобрели Селихова.

– Да. Но не на сейчас, а на будущее.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/97325/

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