Массимо Каррера: "Селихова "Спартак" приобрел на будущее"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Тереком" (1:0) в гостевом матче 15-го тура чемпионата России подчеркнул, что сейчас команда думает о следующем матче, а не о трансферах. По словам итальянского специалиста, приобретение вратаря Александра Селихова – на будущее.

– В данный момент думаем о следующем матче, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Карреры. – А о трансферах поговорим во время паузы в чемпионате. Сейчас мы никого не можем купить.



– Но вы приобрели Селихова.

– Да. Но не на сейчас, а на будущее.