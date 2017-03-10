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Массимо Каррера: "Селихов и Зобнин очень интересные русские игроки"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против "Анжи" оценил потерю Дениса Глушакова, отметив, что все игроки важны для команды.

Сильно ли сказалось отсутствие Промеса на подготовке?

– Это качественный игрок, который мог бы нам помочь во встрече с "Краснодаром", но и те, кто играли, хорошо выполнили задачу.

– Как оцените потерю Глушакова?

– Все игроки важны для нас. Кто-то будет играть на его месте.

– Что скажете о Селихове и Зобнине?

– Это очень интересные русские игроки. Зобнин показывает хорошие результаты, в том числе в сборной. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы REN-TV

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