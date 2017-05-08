Массимо Каррера: "Сегодня мои мысли только о "Спартаке", все остальное – это слухи"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эксклюзивном интервью "СЭ" подчеркнул, что сейчас красно-белым необходимо достойно провести оставшиеся три матча в премьер-лиге. 53-летний итальянец привел "Спартак" к первому с 2001 года чемпионству.

– С громкими поражениями понятно. А вот согласны ли вы с модным на сегодня суждением о том, что Каррера выиграл чемпионат России за счет ДНК туринского "Ювентуса"? Понятно, что эти разговоры идут на фоне того, что "Старая синьора" шестой год подряд доминирует в Италии, а вы в свое время выигрывали титулы в этой команде и как футболист, и как тренер.

– Знаете, я не был бы столь категоричен. Во-первых, не всю свою карьеру провел в "Ювентусе", да и работал там не главным тренером, а помощником, что не одно и то же. Так что с одной стороны, действительно вкусил в "Юве" победного духа, но с другой, не был там определяющей фигурой, чтобы говорить, что у меня хватает победного духа на всю команду! Во-вторых, я ведь в общей сложности тринадцать сезонов выступал в таких командах, как "Бари", "Наполи", "Аталанта". Это сегодня Неаполь рвется в Лигу чемпионов, а "Аталанта" – в Лигу Европы, а в мои времена Бергамо и Бани балансировали между сериями А и В. Мой сезон в "Наполи" полностью пришелся именно на серию В. Те "Бари" и "Аталанта" считали своим личным "скудетто" сохранение места в высшем дивизионе. Так что в этих трех клубах речь шла не столько о победном ДНК, сколько о выживаемости в экстремальных условиях. И вот этого-то во мне с избытком, это точно.

– С последним вашим изречением трудно не согласиться. В связи с этим предпоследний вопрос: вы остаетесь в "Спартаке" на будущий сезон, чтобы продолжить работу в экстремальных условиях?

– Мой контракт действует до лета 2018 года, и пока я не получал уведомлений о его расторжении, так что надеюсь поработать со "Спартаком" и в Лиге чемпионов (смеется). Мои мысли сегодня только об этой команде, все остальное – это слухи. Сейчас нам необходимо достойно провести оставшиеся три матча, затем недолго отдохнуть и приступить к подготовке к новому сезону, который обещает быть очень насыщенным. А она начнется уже через месяц с небольшим, в середине июня. (Георгий КУДИНОВ)

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