Массимо Каррера: "Самый сильный соперник в чемпионате России – это "Зенит"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о главных соперниках по чемпионату России. "Спартак" ушел на зимний перерыв на первом месте, опережая идущий вторым "Зенит" на пять очков.
– Футбол в России развивается перед чемпионатом мира-2018. Самый сильный соперник? Это "Зенит" Мирчи Луческу – очень опытная команда, злая, - приводит портал Gianlucadimarzio слова Карреры. – Ниже – "Краснодар", ЦСКА, "Ростов". Если выделять сильнейших футболистов, то это Аксель Витсель, Федор Смолов и Сердар Азмун. Не лучшим образом я отношусь к лимиту на легионеров. С одной стороны, российские игроки получают много игрового времени, что помогает получать практику и готовиться к чемпионату мира. Однако это также создает трудности тренеру команды, которому приходится считать число иностранцев на поле в случае замены.
Разбанен досрочно
против лимита какой-то странный аргумент. считать лень чтоли? вычитай в столбик.
15:38
Promesov
Так это вью, как я понял старое
15:20
GalacticBoy
Как пел один известный шансонье-Михаил Круг:"И итальяшкам мы утрем скоро нос"
15:19
Promesov
О_о Заголовок поменяли!
15:10
Ю.Ю.
GalacticBoy =========== Зенит никогда не был сильным соперником ___________________ Согласен! Стата личных встреч тому подтверждение.
15:02
Крос
GalacticBoy Зенит никогда не был сильным соперником 14:48-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тебе, конечно, виднее. Куда Каррере до твоего понимания футбола.
14:59
Pol Pot
еще одна мясная выскочка. осталось добавить "по уровню игры равных спартаку нет" . чувак не учёл что в согазе есть еще и весна
14:53
GalacticBoy
Зенит никогда не был сильным соперником
14:48
Cheremis57
Хитёр итальянец- начал подготовку к матчу с "Зенитом" в Москве! Когда настанет время ехать в Ростов, то лучшими станут ростовские футболисты!!
14:47
Басист
Гхражданин модератор, ну потерли бы уже тогда и пустышку, раз всё равно коммент про заголовкера удалять пришлось)) P.S. Ой, это ж, наверное, ваша должность по совместительству? блин, как неудобно получилось...((
14:41
Крос
А в С.С. другой текст:"После Зенита идут ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и мы." Тогда заголовок больше соответствует тому, что Каррера сказал. В любом случае ему, что называется, респект и уважуха.
14:40
rossoneri
Ну все, накрутили просмотры и комментарии, можно теперь написать верный заголовок))
14:39
Крос
Молодец Каррера говорит, что думает, не обращая внимания на неадекватов.
14:30
4yp
А как вам такое: - Кого из ваших конкурентов вы считаете самым лучшим? - Советский спорт. - Советский спорт-самое лучшее спортивное издание!!!
14:27
Басист
14:23
Басист
Сегодня вечером к нему в номер придут игроки, и скажут "Мы - Спартак, и мы - г..но".
14:23
Басист
Каррера как тренер ффсё. Италия - нефутбольная страна.
14:22
Басист
Ну вот, Спартак-Экспресс вместе с главтренером Спартака утверждают, что Зенит - чемпион, иными словами)
14:21
Оленевод (Бильдыев)
Читалось. Ибо шаман еще третьего дня предсказал эти слова Карреры.
14:19
баламошка
rossoneri Массимо Каррера: В России я болею за Зенит//////////////////С детства следил за вторым дивизионом, - так и влюбился в Зенит.
14:10
rossoneri
Массимо Каррера: В России я болею за Зенит
14:03
Вася Рогов
Хороший глум)
13:59
баламошка
Грязнулям немытым пора возвращаться на родину- в пердив.
13:53
Крюков Сергей
"Зенит Мирчи - злой, ниже по злости: Краснодар и другие". С-Э, ну чем не заголовок ? "А, Агнес Иванна?")
13:49
Ю.Ю.
Заголовок - более правильная формулировка)))
13:43
Айртон
Массимо Каррера: "Самая сильная команда в чемпионате России – это "Зенит" -------------------------- Сразу понял, что заголовок не соответсвует содержанию сказанных Каррерой слов.))
13:38
lordblack
Воу воу, я один вижу разницу между самый сильный соперник и самая сильная команда?
13:31
зенит-супер-чемпион
зенит - самая лучшая команда. так лучше будет.
13:30
честный человечишко
Каррера сказал: "Самый сильный СОПЕРНИК". А это немного другая горчица...
13:27