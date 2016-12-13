Массимо Каррера: "Самый сильный соперник в чемпионате России – это "Зенит"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о главных соперниках по чемпионату России. "Спартак" ушел на зимний перерыв на первом месте, опережая идущий вторым "Зенит" на пять очков.

– Футбол в России развивается перед чемпионатом мира-2018. Самый сильный соперник? Это "Зенит" Мирчи Луческу – очень опытная команда, злая, - приводит портал Gianlucadimarzio слова Карреры. – Ниже – "Краснодар", ЦСКА, "Ростов". Если выделять сильнейших футболистов, то это Аксель Витсель, Федор Смолов и Сердар Азмун. Не лучшим образом я отношусь к лимиту на легионеров. С одной стороны, российские игроки получают много игрового времени, что помогает получать практику и готовиться к чемпионату мира. Однако это также создает трудности тренеру команды, которому приходится считать число иностранцев на поле в случае замены.