13:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Самый сильный соперник в чемпионате России – это "Зенит"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о главных соперниках по чемпионату России. "Спартак" ушел на зимний перерыв на первом месте, опережая идущий вторым "Зенит" на пять очков.

– Футбол в России развивается перед чемпионатом мира-2018. Самый сильный соперник? Это "Зенит" Мирчи Луческу – очень опытная команда, злая, - приводит портал Gianlucadimarzio слова Карреры. – Ниже – "Краснодар", ЦСКА, "Ростов". Если выделять сильнейших футболистов, то это Аксель Витсель, Федор Смолов и Сердар Азмун. Не лучшим образом я отношусь к лимиту на легионеров. С одной стороны, российские игроки получают много игрового времени, что помогает получать практику и готовиться к чемпионату мира. Однако это также создает трудности тренеру команды, которому приходится считать число иностранцев на поле в случае замены.

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КОММЕНТАРИИ (28)
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Разбанен досрочно

против лимита какой-то странный аргумент. считать лень чтоли? вычитай в столбик.

15:38

Promesov

Так это вью, как я понял старое

15:20

GalacticBoy

Как пел один известный шансонье-Михаил Круг:"И итальяшкам мы утрем скоро нос"

15:19

Promesov

О_о Заголовок поменяли!

15:10

Ю.Ю.

GalacticBoy =========== Зенит никогда не был сильным соперником ___________________ Согласен! Стата личных встреч тому подтверждение.

15:02

Крос

GalacticBoy Зенит никогда не был сильным соперником 14:48-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тебе, конечно, виднее. Куда Каррере до твоего понимания футбола.

14:59

Pol Pot

еще одна мясная выскочка. осталось добавить "по уровню игры равных спартаку нет" . чувак не учёл что в согазе есть еще и весна

14:53

GalacticBoy

Зенит никогда не был сильным соперником

14:48

Cheremis57

Хитёр итальянец- начал подготовку к матчу с "Зенитом" в Москве! Когда настанет время ехать в Ростов, то лучшими станут ростовские футболисты!!

14:47

Басист

Гхражданин модератор, ну потерли бы уже тогда и пустышку, раз всё равно коммент про заголовкера удалять пришлось)) P.S. Ой, это ж, наверное, ваша должность по совместительству? блин, как неудобно получилось...((

14:41

Крос

А в С.С. другой текст:"После Зенита идут ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и мы." Тогда заголовок больше соответствует тому, что Каррера сказал. В любом случае ему, что называется, респект и уважуха.

14:40

rossoneri

Ну все, накрутили просмотры и комментарии, можно теперь написать верный заголовок))

14:39

Крос

Молодец Каррера говорит, что думает, не обращая внимания на неадекватов.

14:30

4yp

А как вам такое: - Кого из ваших конкурентов вы считаете самым лучшим? - Советский спорт. - Советский спорт-самое лучшее спортивное издание!!!

14:27

Басист

14:23

Басист

Сегодня вечером к нему в номер придут игроки, и скажут "Мы - Спартак, и мы - г..но".

14:23

Басист

Каррера как тренер ффсё. Италия - нефутбольная страна.

14:22

Басист

Ну вот, Спартак-Экспресс вместе с главтренером Спартака утверждают, что Зенит - чемпион, иными словами)

14:21

Оленевод (Бильдыев)

Читалось. Ибо шаман еще третьего дня предсказал эти слова Карреры.

14:19

баламошка

rossoneri Массимо Каррера: В России я болею за Зенит//////////////////С детства следил за вторым дивизионом, - так и влюбился в Зенит.

14:10

rossoneri

Массимо Каррера: В России я болею за Зенит

14:03

Вася Рогов

Хороший глум)

13:59

баламошка

Грязнулям немытым пора возвращаться на родину- в пердив.

13:53

Крюков Сергей

"Зенит Мирчи - злой, ниже по злости: Краснодар и другие". С-Э, ну чем не заголовок ? "А, Агнес Иванна?")

13:49

Ю.Ю.

Заголовок - более правильная формулировка)))

13:43

Айртон

Массимо Каррера: "Самая сильная команда в чемпионате России – это "Зенит" -------------------------- Сразу понял, что заголовок не соответсвует содержанию сказанных Каррерой слов.))

13:38

lordblack

Воу воу, я один вижу разницу между самый сильный соперник и самая сильная команда?

13:31

зенит-супер-чемпион

зенит - самая лучшая команда. так лучше будет.

13:30

честный человечишко

Каррера сказал: "Самый сильный СОПЕРНИК". А это немного другая горчица...

13:27

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ