Массимо Каррера: "Самогон Глушакова пить не готов"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбол. Наставник отметил, что не готов попробовать самогон даже по поводу завоевания чемпионского титула. По словам итальянца, он предпочитает пиво или вино.

– Глушаков в день чемпионства приехал к стадиону с банкой чудо-напитка. Знаете, что внутри банки?

– Не в курсе. Меня не было на стадионе в тот вечер, поэтому даже попробовать не мог.

– Это самогон. Готовы попробовать его, если Денис привезет еще раз?

– Самогон – это граппа? Могу разве что символически пригубить! Не очень люблю крепкие напитки, предпочитаю пиво или вино.

– Красное или белое?

– Красно-белое! Я ведь играл в Бари, а там очень популярны эти цвета. А я еще я черно-белый в душе. Но прямо сейчас мой фаворит – красно-белый.

Полное интервью Массимо Карреры