Массимо Каррера: "С первого дня почувствовал, что это моя команда, а не Аленичева"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбол. Наставник отметил, что с первого дня изменил для игроков тренировки и отношение к ним. По словам итальянца, поэтому он почувствовал, что это его команда, а не бывшего тренера Дмитрия Аленичева.

– Этот вопрос вам, возможно, регулярно задают. Когда вы осознали, что команда уже, что называется, ваша, и перестали обращать внимание на разговоры, что это команда Дмитрия Аленичева?

– С первого дня. Пусть игроки были приобретены при Аленичеве, я сразу изменил в команде все – и тренировки, и отношение к ним. И почувствовал, что это моя команда.

– Поздравил ли вас с чемпионством Аленичев?

– Нет. Мы с ним не общаемся. Но, кстати, недавно виделись, даже поиграли в мини-футбол.

Полное интервью Массимо Карреры