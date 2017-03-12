Массимо Каррера: "С лимитом на легионеров иногда бывают проблемы"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Анжи" (1:0) в домашнем матче 19-го тура чемпионата России подчеркнул, что ему пришлось изменить решение по заменам из-за лимита на легионеров, передает корреспондент "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН. Выиграв на своем поле, лидер чемпионата увеличил отрыв от ближайших преследователей - теперь красно-белые опережают ЦСКА и "Зенит" на 8 очков.

- Сегодня вы впервые за долгое время "уперлись" в лимит на легионеров. Это создает какие-то сложности? - вопрос Каррере на послематчевой пресс-конференции.

- Да, иногда бывают проблемы. Например, сегодня я хотел выпустить вторым форвардом Мельгарехо, но для этого мне пришлось бы заменить Маурисиу. Поэтому пришлось принимать другое решение.