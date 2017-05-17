Массимо Каррера: "С Федуном говорим только о футболе"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбола. Наставник отметил, что часто общается с президентом клуба Леонидом Федуном. Однако, по его словам, исключительно по футбольным вопросам.

– Как происходит взаимодействие с Леонидом Арнольдовичем (Федуном. – Прим. "СЭ")? Как часто вы созваниваетесь, что обсуждаете? Можете ли поговорить с ним не о футболе?

– Мы говорим только о футболе. Мой мир – это футбол. У него есть и другой мир, но существуют и чувства к футболу, что очень важно. Встречаемся с ним за ужином. В прошлое воскресенье, например, с ним обедали.

– То есть вы постоянно на связи?

– Да, общаемся очень часто.

– Общаетесь один на один или с помощью переводчика? Может, Леонид Арнольдович знает итальянский?

– Конечно, есть переводчик. Мы иногда можем поговорить на английском, но если обсуждаем что-то серьезное, конечно, нужен переводчик.

Полное интервью Массимо Карреры