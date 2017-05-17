Массимо Каррера: "С ЦСКА могли забивать больше"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбол. Наставник отметил, что частые победы с минимальным счетом - просто стечение обстоятельств.

– Когда пошли частые победы со счетом 1:0, стали говорить, что вы лепите "Спартак" по образу "Ювентуса". Как вам такое сравнение?

– Это совпадение. Мы всегда играли на победу – это главное. И моментов, как правило, хватает, просто забивали только один мяч. С ЦСКА, например, могли забивать больше.

Полное интервью Массимо Карреры