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Массимо Каррера: "Русские в плане празднования могут достичь серьезного уровня"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбола. Наставник отметил, что пока в клубе не было полноценного праздника по поводу чемпионства. 

– Где круче празднуют чемпионство – в России или Италии?

– Для начала я должен увидеть полноценный праздник в России. Мое празднование чемпионства точно состоится в Москве, хочется на стадионе в среду с нашими болельщиками отметить успех.

– А кто лучше праздновал победу – нынешние спартаковцы или игроки "Ювентуса"?

– Здесь серьезная разница. В "Юве" играли много южноамериканцев, но русские в этом плане тоже могут достичь серьезного уровня.

Полное интервью Массимо Карреры

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