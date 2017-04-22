Массимо Каррера: "Ростов" смог придержать "МЮ". "Спартаку" будет очень сложно"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от гостевого матча 24-го тура чемпионата России с "Ростовом".

- "Спартак" провел эту неделю, работая, чтобы завершить чемпионат, - сказал Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ". - То, что мы сделали до сих пор, не в счет. Семь матчей - это довольно-таки много.

"Ростов" - хорошая команда, я знаю, что они смогли придержать "Манчестер Юнайтед". Мы знаем, что будет очень сложно, будем выстраивать игру, чтобы победить.

Встреча между "Спартаком" и "Ростовом" начнется в 16:30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.