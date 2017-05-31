Массимо Каррера: "Рост популярности Инстаграма моей дочери меня не беспокоит"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил в интервью Esquire, что его не беспокоит растущая популярность младшей дочери Мартины. По его словам, интерес к ней со стороны молодежи объясним.

– В тот момент, когда ваша популярность у болельщиков "Спартак" начала расти прямо пропорционально успехам команды, число подписчиков ее Инстаграма выросло в несколько раз. Вас как отца это не пугало?

– Нет, нисколько. Это нормально, что молодежь интересуется молодежью. У меня красивые дочери, у меня прекрасная, очень красивая жена. Я ничем не взволнован.