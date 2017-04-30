19:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Российский футбол приближается по уровню к европейскому"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России сравнил премьер-лигу и серию А, передает с "Арены ЦСКА" корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Также итальянец рассказал о том, почему так удачно вышел на замену нападающий Зе Луиш.

– Сравните, пожалуйста, итальянский и российский футбол.

– Здесь неплохой чемпионат и не такой уж и плохой футбол. Российский футбол приближается по уровню к европейскому. Вижу высокую интенсивность, высокий настрой. Возможно, Россия еще не так досконально изучает тактику, как Италия, но это – вопрос времени.

– Чем кормили Зе Луиша перед матчем?

– Спросите у него, я у него дома не готовлю. А вообще он давно не играл, но вышел на поле и сделал то, что от него ждали.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Проба положительна

Меньше языком!! В следующем году и докажи!!

20:10

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

""Карьере"" не дают покоя лавры губастого пельменя -- КВН-щика ?????

20:07

Спринт

Уровень чемпионата РФПЛ уже приблизился к первобытному состоянию 90-х годов прошлого века. Каррера просто желает возвеличить свои достижения в якобы сильном чемпионате. Уровень всех без исключения команд гораздо ниже среднеевропейских. В двадцатку европейских чемпионатов этот чемпионат имени моториста точно не входит, да и в тридцатку тоже.

20:01

Dexty_07

Посмотрим что покажете в ЛЧ. Пока Ростов единственная команда хоть что то показавшая в последние годы. Остальные чампионы выглядят жалко...

20:00

ghg323.234qrr

оборона Спартака приближается к европейскому уровню, примерно на уровне венгерских команд

19:59

serzheo

Ага, особливо когда у конкурентов проблемы))) Сегодня уже - ЦСКА был лучше, то ли будет в след сезоне...

19:56

Спам

mk511, да также как и цску неоднократно

19:49

mk511

Посмотрим ,как тебя будут нагибать в ЛЧ.

19:46