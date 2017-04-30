Массимо Каррера: "Российский футбол приближается по уровню к европейскому"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России сравнил премьер-лигу и серию А, передает с "Арены ЦСКА" корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Также итальянец рассказал о том, почему так удачно вышел на замену нападающий Зе Луиш.
– Сравните, пожалуйста, итальянский и российский футбол.
– Здесь неплохой чемпионат и не такой уж и плохой футбол. Российский футбол приближается по уровню к европейскому. Вижу высокую интенсивность, высокий настрой. Возможно, Россия еще не так досконально изучает тактику, как Италия, но это – вопрос времени.
– Чем кормили Зе Луиша перед матчем?
– Спросите у него, я у него дома не готовлю. А вообще он давно не играл, но вышел на поле и сделал то, что от него ждали.
Проба положительна
Меньше языком!! В следующем году и докажи!!
20:10
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
""Карьере"" не дают покоя лавры губастого пельменя -- КВН-щика ?????
20:07
Спринт
Уровень чемпионата РФПЛ уже приблизился к первобытному состоянию 90-х годов прошлого века. Каррера просто желает возвеличить свои достижения в якобы сильном чемпионате. Уровень всех без исключения команд гораздо ниже среднеевропейских. В двадцатку европейских чемпионатов этот чемпионат имени моториста точно не входит, да и в тридцатку тоже.
20:01
Dexty_07
Посмотрим что покажете в ЛЧ. Пока Ростов единственная команда хоть что то показавшая в последние годы. Остальные чампионы выглядят жалко...
20:00
ghg323.234qrr
оборона Спартака приближается к европейскому уровню, примерно на уровне венгерских команд
19:59
serzheo
Ага, особливо когда у конкурентов проблемы))) Сегодня уже - ЦСКА был лучше, то ли будет в след сезоне...
19:56
Спам
mk511, да также как и цску неоднократно
19:49
mk511
Посмотрим ,как тебя будут нагибать в ЛЧ.
19:46