Массимо Каррера: "Российский футбол приближается по уровню к европейскому"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России сравнил премьер-лигу и серию А, передает с "Арены ЦСКА" корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Также итальянец рассказал о том, почему так удачно вышел на замену нападающий Зе Луиш.

– Сравните, пожалуйста, итальянский и российский футбол.

– Здесь неплохой чемпионат и не такой уж и плохой футбол. Российский футбол приближается по уровню к европейскому. Вижу высокую интенсивность, высокий настрой. Возможно, Россия еще не так досконально изучает тактику, как Италия, но это – вопрос времени.

– Чем кормили Зе Луиша перед матчем?

– Спросите у него, я у него дома не готовлю. А вообще он давно не играл, но вышел на поле и сделал то, что от него ждали.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"