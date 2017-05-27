Массимо Каррера: "Российские игроки хотят заявить о себе"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал об отличиях между Италией и Россией и отметил, что приобрел великолепный опыт. По словам наставника, в чемпионате России собраны отличные игроки, которые хотят заявить о себе.

– Россия стала прекрасным опытом, – цитирует Карреру Bergamo News. – Она отличается от Италии во всем, начиная с привычек. Это приключение, которое формирует характер. Очень рад, что со мной это произошло.

Что меня удивило в российском чемпионате? Несмотря на то, что на международном уровне он не в лидерах, там собраны квалифицированные игроки. Они хотят заявить о себе в футболе и стараются выступать как можно лучше.