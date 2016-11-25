Массимо Каррера: "Россия достойно проведет чемпионат мира-2018"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказал мнение о том, что Россия достойно проведет чемпионат мира-2018. Итальянский специалист также обратил внимание на отличную организацию в вопросах, касающихся предстоящего турнира.

– Сейчас большую часть времени я провожу на базе "Спартака", поэтому редко вижу Москву, – приводит calciomercato.com слова Карреры. – Что касается подготовки к чемпионату мира-2018 в России, то она продолжается полным ходом. Организация здесь на самом высоком уровне, просто отличная. Уверен, что Россия достойно проведет чемпионат мира.



Не могу с уверенностью судить о том, насколько хозяевам мирового первенства будет тяжело конкурировать с другими командами. Я работаю в России всего четыре месяца и недостаточно осведомлен, чтобы судить о работе, которая была проведена до сих пор.