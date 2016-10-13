17:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Регулярно общаемся с Федуном"

0
0
0
1

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что постоянно поддерживает связь с владельцем клуба Леонидом Федуном. Итальянец подчеркнул, что если бизнесмен присутствует на матче, то спускается в раздевалку, а если пропускает матч, то общается по телефону, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ.

– Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев критиковал Давыдова за отношение к делу. Вы как относитесь к нападающему?

– Не могу жаловаться, он хорошо себя ведет, тренируется. У него есть хорошие качества, которые нам могут быть полезны.

– Выражает ли вам личную поддержку Леонид Федун? Есть ли у вас связь с ним?

– Когда приезжает на стадион, всегда спускается в раздевалку, если нет, то общаемся по телефону.

0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ