Массимо Каррера: "Регулярно общаемся с Федуном"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что постоянно поддерживает связь с владельцем клуба Леонидом Федуном. Итальянец подчеркнул, что если бизнесмен присутствует на матче, то спускается в раздевалку, а если пропускает матч, то общается по телефону, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ.

– Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев критиковал Давыдова за отношение к делу. Вы как относитесь к нападающему?

– Не могу жаловаться, он хорошо себя ведет, тренируется. У него есть хорошие качества, которые нам могут быть полезны.

– Выражает ли вам личную поддержку Леонид Федун? Есть ли у вас связь с ним?

– Когда приезжает на стадион, всегда спускается в раздевалку, если нет, то общаемся по телефону.