21:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Ребров – взрослый парень, ему не надо ничего объяснять в связи с переходом Селихова"

0
0
0
2

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что Артему Реброву не нужно ничего объяснять в связи с переходом в клуб Александра Селихова из "Амкара". Соглашение рассчитано на 4,5 года и вступает в силу 6 декабря 2016 года. Ребров выступает за "Спартак" с августа 2011 года.

– Ребров – взрослый парень, мне не нужно ничего ему объяснять, – приводит ТАСС слова Карреры. Он – профессионал своего дела.

Селихов - о "Спартаке": "Сбылась мечта маленького мальчика"

Опрос

Нужен ли "Спартаку" вратарь Александр Селихов?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3816840

0
0
0
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

redshark

Толково сказано, мне кажется, Каррера, русский человек, а в Италии, он оказался случайно, типа, ветром занесло))))

22:37

С.С.Горбунков

Спасибо тебе Массимо за Всё !!! Ты лучший !!! Ты БЕРЛУСКОНИ !!!

22:10

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ