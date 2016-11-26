Массимо Каррера: "Ребров – взрослый парень, ему не надо ничего объяснять в связи с переходом Селихова"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что Артему Реброву не нужно ничего объяснять в связи с переходом в клуб Александра Селихова из "Амкара". Соглашение рассчитано на 4,5 года и вступает в силу 6 декабря 2016 года. Ребров выступает за "Спартак" с августа 2011 года.

– Ребров – взрослый парень, мне не нужно ничего ему объяснять, – приводит ТАСС слова Карреры. Он – профессионал своего дела.

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