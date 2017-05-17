Массимо Каррера: "Реальный футбол – это не компьютерная игра"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбол. Наставник объяснил, что тактика и организация игры – разные вещи. По его словам, в футболе большое значение имеют детали.

– В Италии большое внимание уделяется тактике. А оцените уровень тактической подготовки российских клубов? В частности, "Ростова", который у нас считается образцом.

– Правильнее говорить не о тактике, а об организации игры, ведь это разные вещи. В Италии, когда игрок выходит на поле, он прекрасно знает все свои функции, с кем он должен взаимодействовать. Реальный футбол – это не компьютерная игра. Нельзя просто нарисовать схему. Нельзя "копировать и вставить". Важны мелкие детали. И тренер как раз нужен для того, чтобы вносить корректировки. Чтобы оживить схему.

Что касается "Ростова", то эта команда играла против нас с пятью защитниками, в основном используя длинные забросы вперед. Мне кажется, эта команда могла бы играть интереснее в плане тактики. А что касается вашего вопроса о тактике в российских клубах, то не готов судить предметно, поскольку не знаю, что делают тренеры других команд на тренировках.

Полное интервью Массимо Карреры