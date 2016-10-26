Массимо Каррера: "Промес, Зе Луиш и Глушаков пока выглядят не на сто процентов"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА отметил, что травмированные игроки пока работают не на сто процентов. По словам наставника, есть еще два дня, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Приезд журналистов приносит удачу, но принесет ли восстановление Промесу, Зе Луишу и Глушакову?

– Надеюсь, что да, иначе вы больше не приедете. Они продолжают готовиться индивидуально и не на сто процентов выглядят. Есть еще дни до матча, так что посмотрим. Мне нужна отдача на 120 процентов. Поговорю с ребятами и узнаю после тренировки, как они себя чувствуют.

– Маурисиу сидел на скамейке во время занятия.

– У него два дня назад было повреждение. Он единственный, кто не тренируется.