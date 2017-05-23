Массимо Каррера: "Промес остается в "Спартаке", но если поступит серьезное предложение..."

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что нападающий Квинси Промес хочет выступить с командой в Лиге чемпионов, а клуб не хочет его отпускать в летнее трансферное окно. Специалист отметил, что "Спартак" рассмотрит только очень серьезное предложение по голландцу.

Отметим, что ряд специалистов, в том числе наставник "Зенита" Мирча Луческу, высказывали мнение, что Промес "перерос уровень РФПЛ".

– По состоянию на сегодняшний день Квинси остается игроком "Спартака", – цитирует ТАСС Карреру. – И я надеюсь, что он им останется и к тому моменту, когда мы стартуем в Лиге чемпионов. Квинси хочет играть в Лиге чемпионов за "Спартак", а "Спартак" хочет видеть Квинси в своем составе, так что наши желания совпадают!

Другое дело, если клубу и футболисту поступит очень серьезное предложение. Тогда заинтересованные стороны сядут и обсудят этот вопрос, чтобы вместе принять правильное решение. Пока такой необходимости не возникло.