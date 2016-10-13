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Массимо Каррера: "Промес не сыграет с "Ростовом"

Квинси ПРОМЕС и Массимо КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Квинси ПРОМЕС и Массимо КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Квинси ПРОМЕС."Спартак": кто, если не Промес

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 10-го тура чемпионата России с "Ростовом" отметил, что атакующий полузащитник Квинси Промес пропустит игру, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ.

– Расскажите о состоянии команды и есть ли шансы сыграть у Промеса и Глушакова, пропустивших тренировку?

– Промеса не будет в субботу, у него проблемы. Как минимум 10 дней не будет тренироваться. Глушаков приболел, предпочли его оставить в раздевалке.

Таким образом, голландец, получивший травму в национальной команде, пропустит первую игра за время карьеры в "Спартаке".

 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Нубяшка

отмаза на матч есть

17:44

andreichf

зенит-супер-чемпион бог не тимошка. видит немножко. ================ я тоже так считаю. скоро миллер спустит весь газ на зенитушку и вашему славному севернуому городишке не чем будет отапливаться ))

17:20

KotZombie43484

это такой метод Каррера придумал - ростовчане настроены уже играть в атаке, схемы поменяют, а потом выйдет на 5 минуте и Глушаков, и Промес))) в итоге сольет матч Ростов. хотя...

17:13

6_Lesni4ij

totti777, сказал какую-то шаблонную фразу, которую часто любят говорить комментаторы ))

17:12

totti777

Потеря потерь, хотя у других будет шанс проявить себя. Часто бывает, что выходит игрок с лавки и за счет мотивации становится лучшим на поле и решает исход матча.

17:03

зенит-супер-чемпион

бог не тимошка. видит немножко.

17:00

lordblack

Ппц, главное к навозным чтоб оправился.

16:57

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