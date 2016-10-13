Массимо Каррера: "Промес не сыграет с "Ростовом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 10-го тура чемпионата России с "Ростовом" отметил, что атакующий полузащитник Квинси Промес пропустит игру, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ.

– Расскажите о состоянии команды и есть ли шансы сыграть у Промеса и Глушакова, пропустивших тренировку?

– Промеса не будет в субботу, у него проблемы. Как минимум 10 дней не будет тренироваться. Глушаков приболел, предпочли его оставить в раздевалке.

Таким образом, голландец, получивший травму в национальной команде, пропустит первую игра за время карьеры в "Спартаке".