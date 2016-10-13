Массимо Каррера: "Промес не сыграет с "Ростовом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 10-го тура чемпионата России с "Ростовом" отметил, что атакующий полузащитник Квинси Промес пропустит игру, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ.
– Расскажите о состоянии команды и есть ли шансы сыграть у Промеса и Глушакова, пропустивших тренировку?
– Промеса не будет в субботу, у него проблемы. Как минимум 10 дней не будет тренироваться. Глушаков приболел, предпочли его оставить в раздевалке.
Таким образом, голландец, получивший травму в национальной команде, пропустит первую игра за время карьеры в "Спартаке".
Нубяшка
отмаза на матч есть
17:44
andreichf
зенит-супер-чемпион бог не тимошка. видит немножко. ================ я тоже так считаю. скоро миллер спустит весь газ на зенитушку и вашему славному севернуому городишке не чем будет отапливаться ))
17:20
KotZombie43484
это такой метод Каррера придумал - ростовчане настроены уже играть в атаке, схемы поменяют, а потом выйдет на 5 минуте и Глушаков, и Промес))) в итоге сольет матч Ростов. хотя...
17:13
6_Lesni4ij
totti777, сказал какую-то шаблонную фразу, которую часто любят говорить комментаторы ))
17:12
totti777
Потеря потерь, хотя у других будет шанс проявить себя. Часто бывает, что выходит игрок с лавки и за счет мотивации становится лучшим на поле и решает исход матча.
17:03
зенит-супер-чемпион
бог не тимошка. видит немножко.
17:00
lordblack
Ппц, главное к навозным чтоб оправился.
16:57