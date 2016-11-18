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Массимо Каррера: "Промес и Ананидзе? У нас есть еще день, чтобы подумать"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что полузащитники Джано Ананидзе и Квинси Промес близки к оптимальной форме. Также он подтвердил, что красно-белые намерены усилиться форвардом в зимнее трансферное окно, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Промес и Ананидзе помогут команде в матче с "Амкаром"?

– Они тренируются с командой. Почти достигли 100-процентной формы, у нас есть еще один день, чтобы подумать.

– Вчера "Спартак" сыграл с "Домодедово" товарищеский матч. Не боялись за Промеса и Мельгарехо, которые приняли участие?

– Они ходили не на войну, а играли в футбол. Если футболист готов играть в воскресенье, то он должен быть готов и в четверг.

– Будет ли зимой продолжен поиск нападающего?

– Да.

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