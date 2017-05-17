Массимо Каррера: "Причина вылета "Спартака" из Кубка - недооценка соперника"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбол. Наставник отметил, что в кубковом матче красно-белых против "СКА-Хабаровск" (0:1), который состоялся в сентябре в рамках 1/16 финала, была недооценка соперника.

– В начале сезона у вас не все получалось – случился вылет из Кубка…

– В Хабаровск долго лететь, и в будущем я бы поездку спланировал иначе – отправился бы туда пораньше. Стараюсь больше оставаться в каком-то конкретном часовом поясе. Так комфортнее.

– Настолько болезненным стало то поражение в Хабаровске?

– Да, действительно, это очень сложная поездка, но я больше расстроился по поводу игры. Не стану ссылаться в данном случае на долгий перелет, неправильный вылет… Расстроился потому, что соперника недооценили. Это стало основной причиной проигрыша.

Полное интервью Массимо Карреры