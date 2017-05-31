Массимо Каррера: "Представьте, что началось бы, если бы я выставил дублеров против "Арсенала"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" отметил, что выставил на последний матч чемпионата против "Арсенала" (0:3) основной состав из-за уважения к лиге. По его словам, красно-белые проиграли в том поединке, потому что были мотивированнее и злее.

- "Арсенал", который разгромил вас в последнем туре, в стыковых матчах отстоял право выступать в премьер-лиге. Насколько, на ваш взгляд, та победа помогла Туле в моральном плане? И почему вы не выставили резервистов, ведь футболисты основы явно были расслаблены празднованием чемпионства?

- Начну со второго вопроса. Состав определял из уважения к "Спартаку" и всему чемпионату. Ребята, добывшие титул, должны привыкать играть на максимуме в любой ситуации, в том числе до, во время и после праздника. Нельзя делить матчи на важные и проходные. Мне действительно хотелось победить во всех трех встречах на финише и набрать рекордное количество очков. Понимаете, достигнув одной цели, необходимо ставить перед собой новую, иначе не выработать чемпионский характер!

А представьте, что началось бы, если бы я выставил дублеров против соперника, которому очки нужны как воздух. Наверняка нашлись бы те, кто сказал, что "Спартак" помогает в борьбе за выживание одним, создавая проблемы другим. Скажу больше: не жалею, что выставил именно такой состав, сделал бы это еще раз!

Ребята всегда должны ощущать ответственность за результат и понимать, что игроки "Спартака" всегда под особым прицелом. Почему мы уступили, да еще с таким счетом? Потому что "Арсенал" оказался мотивированнее и злее. Тула - молодцы, а нам есть над чем работать. И эта встреча дала мне полезные ответы на некоторые вопросы по поводу команды, которые задавал сам себе накануне последнего тура.

- Давайте все-таки вернемся вопросу о том, насколько успех туляков помог им перед стыками в плане психологии?

- Могу предположить, что после громкой и заслуженной победы над действующими чемпионами "Арсенал" получил дополнительный заряд уверенности в своих силах. Это было бы логично. (Георгий КУДИНОВ)

Полное интервью Массимо Карреры