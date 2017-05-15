Массимо Каррера: "Предпочту 10 раз выиграть 1:0, чем дважды – по 5:0, а в восьми других встречах уступить"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал в интервью "СЭ" о том, что его команда заслужила удачу. Также он считает, что лучше постоянно выигрывать со счетом 1:0, чем несколько матчей с крупным счетом.

– Некоторые эксперты, кстати, говорят: "Спартаку" часто везло.

– Удача всегда нужна. Но ее нужно еще и заслужить. Мы в каждом матче стремились набрать три очка, и думаю, что результата лучше, чем у нас сейчас, достигнуть было бы сложно. Многие критикуют "Спартак" за то, что часто побеждали со счетом 1:0. Но я предпочту 10 раз выиграть так, чем дважды – по 5:0, а в восьми других встречах уступить или сделать ничью.

Полностью первую часть интервью Массимо Карреры "СЭ" читайте здесь