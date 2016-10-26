14:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Предпочел бы выиграть чемпионат, а не дерби с ЦСКА"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА отметил, что очень ценит поддержку болельщиков. По словам наставника, главное – конечный результат, а не промежуточная игра, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

 
"Спартак" vs. ЦСКА.Дерби уже началось! Тренировки "Спартака" и ЦСКА в онлайн "СЭ"

Накануне игры с "Локомотивом" вы говорили, что в "Ювентусе" была примета: проигрываешь дерби – выигрываешь чемпионат. Согласились бы проиграть ЦСКА, но выиграть чемпионат России?

– Да, если скажут, что выиграем чемпионат. Я говорю, что в итоге важен финальный результат, а не какая-то конкретная игра.

– В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге болельщики встречали "Спартак" после прилета команды. Такое было в "Ювентусе"?

– Я всегда благодарю болельщиков, они нам очень помогают.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Xen1um

футбол2018, пишешь это под каждой новостью, полагаю у тебя проблемы, с головой

15:50

футбол2018

Ну, ну!!Один трофей ты уже выиграл!!На очереди второй!Удачи проклятой команде!!

15:39

PAPAZOL_

"ПРЕДПОЧЕЛ БЫ ВЫИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ, А НЕ ДЕРБИ С ЦСКА"______ хорошо сказано.

15:22

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