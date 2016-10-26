Массимо Каррера: "Предпочел бы выиграть чемпионат, а не дерби с ЦСКА"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА отметил, что очень ценит поддержку болельщиков. По словам наставника, главное – конечный результат, а не промежуточная игра, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Накануне игры с "Локомотивом" вы говорили, что в "Ювентусе" была примета: проигрываешь дерби – выигрываешь чемпионат. Согласились бы проиграть ЦСКА, но выиграть чемпионат России?

– Да, если скажут, что выиграем чемпионат. Я говорю, что в итоге важен финальный результат, а не какая-то конкретная игра.

– В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге болельщики встречали "Спартак" после прилета команды. Такое было в "Ювентусе"?

– Я всегда благодарю болельщиков, они нам очень помогают.