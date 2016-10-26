Массимо Каррера: "Предпочел бы выиграть чемпионат, а не дерби с ЦСКА"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА отметил, что очень ценит поддержку болельщиков. По словам наставника, главное – конечный результат, а не промежуточная игра, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.
– Накануне игры с "Локомотивом" вы говорили, что в "Ювентусе" была примета: проигрываешь дерби – выигрываешь чемпионат. Согласились бы проиграть ЦСКА, но выиграть чемпионат России?
– Да, если скажут, что выиграем чемпионат. Я говорю, что в итоге важен финальный результат, а не какая-то конкретная игра.
– В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге болельщики встречали "Спартак" после прилета команды. Такое было в "Ювентусе"?
– Я всегда благодарю болельщиков, они нам очень помогают.
Xen1um
футбол2018, пишешь это под каждой новостью, полагаю у тебя проблемы, с головой
15:50
футбол2018
Ну, ну!!Один трофей ты уже выиграл!!На очереди второй!Удачи проклятой команде!!
15:39
PAPAZOL_
"ПРЕДПОЧЕЛ БЫ ВЫИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ, А НЕ ДЕРБИ С ЦСКА"______ хорошо сказано.
15:22